Polizei ermittelt : 28-Jähriger bedroht Jugendlichen und fährt dann rauchend Zug

Konz Zuerst bedrohte ein 28-Jähriger in Konz einen Jugendlichen, dann fuhr er rauchend und ohne Maske Zug. Jetzt ermittelt die Bundespolizei wegen mehrerer Vergehen.

Am Samstag gegen Mitternacht geriet der alkoholisierte 28-jährige Deutsche am Bahnhof Konz mit einer Gruppe Jugendlicher in eine Streitigkeit. Im Verlaufe der Auseinandersetzung drohte er einem 17-Jährigen verbal, ihn mit einem Messer zu verletzen. Die Jugendlichen verließen daraufhin die Örtlichkeit und alarmierten die Polizei.