Dreister Diebstahl Autoknacker stehlen Audi Q7 aus Einfahrt in Konz

Konz · Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag ein Auto an der Straße Im Pferdegarten in Konz-Könen gestohlen. Der Wagen stand dabei direkt vor dem Haus.

22.03.2023, 12:25 Uhr

Symbolbild eines schwarzen Audi Q7. Foto: Getty Images/MarioGuti