Polizei warnt vor Masche Konz: Betrüger beim Sammeln von Spenden erwischt

Mit Klemmbrett und Stift sind die Betrüger mittlerweile bewaffnet, so warnt die Polizei vor falschen Spendensammlern. Am vergangenen Freitag, 31. Mai, und Samstag war eine solche Bande von drei Frauen und zwei Männern in der Konzer Innenstadt unterwegs. Sie haben laut Polizei "für Gehörlose, körperbehinderte Menschen und für arme Kinder zur Eröffnung eines internationalen Zentrums" Spenden gesammelt.