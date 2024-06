Zwei Männer gesucht Betrug beim Geldwechseln in Konz – Täter erbeuten 1200 Euro

In der Postfiliale Schillerarkaden waren zwei Personen an dem Geldwechselbetrug beteiligt. Die Polizei Konz teilt hierzu mit, dass zunächst zwei unbekannte Männer die Filiale betreten haben. Während einer der Männer eine Mitarbeiterin in englischer Sprache mit Fragen zu Paketen ablenkte, fragte der zweite Täter die weitere anwesende Mitarbeiterin, ob diese ihm mehrere Hundert-Euro-Scheine in Fünfzig-Euro- bzw. Zwanzig-Euro-Scheinen wechseln könnte. Nach dem Geldwechseln entfernten sich beide Täter zu Fuß über den Saar-Mosel-Platz in Richtung des nahegelegenen Kauflands. Der Postfiliale ist dabei durch ein betrügerisches Verhalten ein Gesamtschaden von 1200 Euro entstanden.