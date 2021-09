Blaulicht : Meterhohe Flammen: Auto brennt an Hauswand in Konz

Konz Hohe Flammen sind am Dienstagmittag aus einem Auto in Konz emporgestiegen. Mehrere Passanten griffen mit Feuerlöschern ein und unterstützten die Feuerwehr. Der Einsatz hat Auswirkungen auf den Verkehr in Konz.

Ein Auto hat am Dienstagmittag in Konz gebrannt. Gegen 16 Uhr fing das Fahrzeug, das an einer Hauswand stand, Feuer. Die Brandursache ist nach derzeitigem Stand unbekannt.

Brand an Auto in Konz: Keine Verletzten

Mehrere Anwohner griffen schnell ein und hielten das Feuer mit Feuerlöschern unter Kontrolle, bis die Feuerwehr vor Ort war. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Das Auto brannte komplett aus. Auch am Haus entstand ein Sachschaden.