Blaulicht : LKW-Unfall in Konz – Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Foto: dpa/Friso Gentsch

Konz Ein Sattelschlepper ist am Mittwochnachmittag über eine Verkehrsinsel an der B51 in Konz gerast und wurde dabei beschädigt. Der Fahrer stellte den LKW ab und flüchtete zu Fuß.