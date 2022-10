Täter zwischen 12 und 15 : Drei Jugendliche stehlen drei Roller in Konz

Konz Das Trio hat gleich drei Fahrzeuge geklaut. Keiner der Tatverdächtigen ist älter als 16 Jahre - und ermittelt wird auch nicht nur wegen Diebstahl.

Im Stadtgebiet von Konz sind in der Nacht zu Mittwoch drei Roller gestohlen worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Saarburg wurde am späten Abend zunächst ein Roller in der Karthäuser Straße entwendet. Das Fahrzeug wurde später in der Nähe des Kreisels bei Möbel Martin gefunden. Ein weiterer Roller wurde in der Weinbergstraße gestohlen und kurze Zeit später im Lidl-Kreisel abgelegt. Der dritte Roller ist in der Konstantinstraße entwendet und anschließend auf einem nahen Parkplatz in Brand gesetzt worden.