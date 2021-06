Blaulicht : Mann in Konz mit Waffen bedroht und ausgeraubt: Polizei nimmt Jugendliche fest

Mann in Konz mit Waffen bedroht und ausgeraubt: Polizei nimmt Jugendliche fest

Konz Drei Jugendliche sollen einen Mann in Konz mit Waffen bedroht und ausgeraubt haben. Zwei der mutmaßlichen Täter sitzen nun in Untersuchungshaft.

Nach einer räuberischen Erpressung in der Nacht zum 1. Juni in Konz ermittelte die Polizei drei junge Tatverdächtige im Alter von 16 bis 19 Jahren. Polizeibeamte des Gemeinsamen Sachgebiets Jugend nahmen die mutmaßlichen Täter am 9. Juni fest. Sie wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen die beiden 19-Jährigen die Untersuchungshaft erließ. Das teilt die Polizei mit.