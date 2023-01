Fünf mal Sachbeschädigung : Kirche und Schule mit Graffiti besprüht: Polizei sucht Zeugen

Konz Insgesamt fünf Fälle von Sachbeschädigungen durch Graffiti sind der Polizei in Konz gemeldet worden. Nun sucht sie nach Zeugen mit Hinweisen auf die Sprayer - ein Video mit Aufnahmen der beiden hat sie bereits.

Insgesamt teilten Zeugen und Geschädigte der Polizei zwischen dem 11. und dem 13. Dezember 2022 fünf Fälle von illegaler Graffiti mit, darunter auch Sachbeschädigungen an der Grundschule St. Nikolaus sowie an der Pfarrkirche St. Nikolaus. Die weiteren Sachbeschädigungen fanden in der Hermann-Reinholz-Straße, des Saar-Mosel-Platzes und dem Mutter-Theresa-Weg statt. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe prüft die Polizei einen Zusammenhang.

Graffiti an Grundschule: Polizei hat Video von Sprayern

Von dem Sprayen des illegalen Graffiti an der Grundschule liegen der Polizei Videoaufnahmen vor. Die Aufnahmen zeigen, wie am 11. Dezember gegen 3 Uhr morgens zwei Personen das Gelände der Grundschule betreten. Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung der Täter. Darum sucht die Polizei nun nach Zeugen:

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum insbesondere an der Grundschule oder Umgebung gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier in Verbindung zu setzen – Tel: 0651/201575-32 oder per E-Mail: pdtrier.sgjugend@polizei.rlp.de