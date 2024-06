Schwarze Rauchwolke Doppelgarage in Konz-Könen brennt aus – Mann im Krankenhaus

Konz-Könen · Feueralarm in Konz-Könen am Mittwochvormittag: Dort hat laut Feuerwehr eine Doppelgarage in Flammen gestanden. Der Schaden ist hoch, ein Mensch wurde ins Krankenhaus gebracht.

05.06.2024 , 12:12 Uhr

Foto: TV/Screenshot: privat/Facebookgruppe Konz, Saar, Mosel

Von Mandy Radics