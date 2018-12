später lesen Polizei Konz-Könen: Mit Auto gegen Verkehrsschild Teilen

Twittern

Teilen



Ein Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel an der Bushaltestelle in der Könener Straße (Höhe Haus Nummer 89) im Konzer Stadtteil Könen hat ein unbekannter Autofahrer vermutlich am Sonntagabend beschädigt.