Blaulicht : Mädchen am Zebrastreifen in Konz angefahren und geflüchtet

Mädchen am Zebrastreifen in Konz angefahren und geflüchtet

Ein Mädchen wurde am Dienstagnachmittag in Konz angefahren. Anschließend fuhr die Fahrerin davon. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 14 Uhr überquerte eine 17-jährige Schülerin die Wiltinger Straße in Konz, in Höhe der Martinstraße auf dem Zebrastreifen, teilt die Polizei mit. In diesem Moment kam ein Auto herangefahren und erfasste das Mädchen.