Unfall im Wald von Konz-Roscheid Transporter rutscht 130 Meter Hang hinab - Warum der Fahrer Riesenglück hatte

Der Unfall ereignete sich bereits am Wochenende. Die Feuerwehr sicherte den Transporter ab, der erst am heutigen Montagmittag von einer Trierer Bergungsfirma aus dem Wald gezogen wurde. Der Fahrer des Transporters kam unverletzt davon. Er hatte großes Glück, dass er an dieser zum Stehen kam, denn vor ihm ging es tief in eine Schlucht hinab.