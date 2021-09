Blaulicht : Schwerer Unfall in Konz: Frau und Kleinkind werden verletzt

Schwerer Unfall in Konz: Frau und Kleinkind werden verletzt

Konz Eine Frau ist in Konz mit ihrem PKW in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall verursacht. Sie und ihr Kleinkind wurden verletzt.

Am Mittwochmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es in Konz in der Roscheider Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Das teilt die Polizei mit.