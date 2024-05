Shouldersurfing Unbekannte lenken Opfer in Konz und Trier ab und klauen Bankkarten

Am Samstag, 4. Mai, wurde ein Mann in Konz gegen 14.30 Uhr Opfer des sogenannten Shouldersurfings: Während er in einer Bankfiliale in der Straße Am Markt Bargeld abhob, spähten unbekannte Täter seine Geheimzahl aus. Im Anschluss lenkte einer der Täter den Mann ab, während der andere dessen Bankkarte aus dem Automaten nahm. Anschließend hoben sie mit PIN und Karte unberechtigterweise Geld vom Konto des Opfers ab.