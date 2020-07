Blaulicht : Unbekannter fährt über Verkehrsinsel und beschädigt Schild

Konz In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein bisher Unbekannter über eine Verkehrsinsel in Konz gefahren. Es entstand ein mittlerer dreistelliger Sachschaden.

