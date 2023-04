Mehrere Meter mitgeschleift Fußgängerin bei Unfall in Parkhaus schwer verletzt

Konz · Einsatz am Freitagmittag: In Konz ist eine Fußgängerin bei einem Unfall in einem Parkhaus schwer verletzt worden. Was bisher dazu bekannt ist.

28.04.2023, 17:13 Uhr

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand