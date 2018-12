Unfallflucht beging ein noch unbekannter Autofahrer am Donnerstag Nachmittag (13. Dezember) im Kaufland-Parkhaus in Konz. Laut Polizei hat er zwischen 16 und 17 Uhr im ersten Obergeschoss des Parkhauses einen blauen Dacia Logan gerammt und hinten links beschädigt.

Der Geschädigte, ein 56-Jähriger, zeigte den Unfall am Samstag bei der Polizei in Saarburg an. Die sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 06581/91550.