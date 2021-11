Kriminalität : Einbrecher schlagen in Konz zu - und scheitern zweimal kurz hintereinander

Konz Am selben Tag und innerhalb weniger Stunden kam es in Konz zu gleich zwei versuchten Einbrüchen. Die Täter blieben bei ihrem Vorhaben zum Glück erfolglos.

Am Mittwoch, den 03. November 2021, kam es im Zeitraum von 13.00 bis 19.00 Uhr im Stadtgebiet Konz zu zwei versuchten Einbrüchen. Sowohl in Konz-Berendsborn als auch in Konz-Karthaus konnten der oder die Täter ihre Tat nicht vollenden. Es ist davon auszugehen, dass diese entweder bei der Tatausführung gestört wurden oder an der Einbruchsicherung der Terrassentüren scheiterten.