Polizei : Kopf im Comik-Stil auf Schildern in Bernkastel-Kues

Sachbeschädigung an Verkehrszeichen Foto: Polizei Foto: TV/Polizei

Bernkastel-Kues Im Bereich der Cusanusstraße in Bernkastel-Kues wurden eine Firmentafel und zwei Verkehrszeichen bemalt. Ein bislang unbekannter Täter habe einen Kopf in Comic-Stil und seine Signatur in Form der Buchstaben-Zahlen-Kombination „4Rise1“ angebracht.

Hinweise auf diese Bemalungen in der Cusnausstraße in Bernkastel-Kues erbittet die Polizei. Foto: TV/Foto: Polizei