Kostenpflichtiger Inhalt: Fastnacht : Kopfnüsse, Bisse in den Bauch, Prügel-Pärchen - Viele Polizeieinsätze beim Schönecker Karnevalszug

Foto: TV/Klaus Kimmling

Schönecken Schlägereien, betrunkene Fahrer, versuchter Einbruch - Am Rande des Schönecker Karnevalsumzugs ist es laut Polizei zu zahlreichen Vorfällen gekommen.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung musste ein 17-jähriger Besucher des Umzugs seinen mit zahlreichen Schnapsflaschen etwas zu scharf aufmunitionierten Gürtel im Rahmen der durchgeführten Jugendschutzkontrollen an die Polizei abtreten.

Gegen 18.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Seniorenresidenz zu einer Schlägerei. Ein 36-jähriger wurde laut Polizei mit einem Schlag ins Gesicht zu Boden gebracht, wo er mit dem Hinterkopf aufschlug. Der Rettungsdienst versorgte die Platzwunde am Hinterkopf. Der Schläger habe sich unerkannt fußläufig in Richtung Dingdorf entfernt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Schläger machen können.

Gegen 19.15 Uhr wurde eine Fußstreife von einem betrunkenen 16-jährigen angesprochen: Er sei auf dem Heimweg grundlos in der Sparkassenfiliale von einem ebenfalls betrunkenen 19-jährigen geschlagen worden. Der 19-jährige gab an, grundlos von dem 16-jährigen geschlagen worden zu sein. Warum der Heimweg den 16-jährigen in die Sparkassenfiliale geführt hat und ob möglicherweise der zu hohe Alkoholkonsum der wahre Grund für die Auseinandersetzung war, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Sichtbar verletzt sei niemand gewesen.

Gegen 19.30 Uhr stieß ein 26-Jähriger mit mehr als zwei Promille bei der After-Zug-Party einem 33-Jährigen die Brille von der Nase. Als dieser sich darüber beschwerte, versetzte ihm der 26-Jährige laut Polizei eine Kopfnuss. Obwohl der 26-Jährige sowohl vom Sicherheitsdienst als auch von der Polizei dazu ermahnt worden sei, sich zu benehmen, habe er sich weiterhin nicht mehr im Griff gehabt. Er sei kurze Zeit später in Gewahrsam genommen worden. Als er in der Nacht von seiner Mutter bei der Polizei abgeholt worden sei, habe sich der wortstarke Wolf zum stillen Lamm gewandelt, teilt die Polizei mit.

Gegen 20 Uhr sei zudem einer Fußstreife eine Schlägerei in der Teichstraße gemeldet worden. Vermutlich durch die Präsenz der Polizei habe es sich der Störenfried jedoch anders überlegt und das Weite gesucht. Der 19-Jährige sei der Polizei bekannt und werde sich zu verantworten haben.

Während der ganze Ort in Feierlaune gewesen sei, habe ein Unbekannter zwischen 16 und 20 Uhr versucht, in ein Haus in der Lindenstraße einzubrechen. Der Täter montierte laut Polizei den Türgriff ab und versuchte die Tür einzutreten, es gelang ihm aber nicht ins Haus zu kommen.

Je später der Abend, desto ungewöhnlicher wurden die Fälle laut Polizei: Ein 26-jähriger, der zuvor bereits dem Sicherheitsdienst aufgefallen sei, weil er an der Damentoilette weibliche Kontakte habe knüpfen wollen, habe einen 22-Jährigen in den Bauch gebissen, weil dieser ihn aufgefordert habe, seine Schwester in Ruhe zu lassen. Der 26-Jährige sei nicht nur zur Ausnüchterung festgenommen, sondern auch gleich erkennungsdienstlich behandelt worden, um ihn in Zukunft davon abzuhalten, Frauen zu belästigen.

Gegen Mitternacht kam es zu einer Schlägerei zwischen einer 18-Jährigen und drei jungen Männern. Während sich die Dame zunächst als Opfer präsentiert habe, hätten sich mit zunehmendem Informationsgewinn die Hinweise darauf verdichtet, dass sie und ihr 25-jähriger Verlobter nicht unerheblich daran mitgewirkt hätten, einen 19-Jährigen krankenhausreif zu schlagen, teilt die Polizei mit. Beim vierten Beteiligten, einem ebenfalls 19-jährigen, fand die Polizei bei einer Durchsuchung am Folgetag zahlreiche Mobiltelefone. Zwei dieser Telefone will der 19-Jährige in Schönecken "gefunden" haben.

Obwohl die Polizei immer wieder Alkoholkontrollen an Fastnacht ankündigt, setzten sich auch in Schönecken Menschen alkoholisiert ans Steuer. In der Teichstraße torkelte laut Polizei ein 21-Jähriger um 00.20 Uhr zu seinem Auto und konnte von der Polizei vom Fahren abgehalten werden. „Vielleicht hätte er sich noch dafür bedankt, dass er den Führerschein nicht verliert, aber zunächst musste er sich ordentlich übergeben“, teilt die Polizei mit. Seinen Fahrzeugschlüssel bekomme er erst wieder, wenn er wieder nüchtern sei.

Einer Streife der Bundespolizei fiel zeitgleich ein 21-Jähriger in Prüm Am Sonnenberg auf, der den Heimweg aus Schönecken mit dem Auto angetreten hatte, obwohl er laut Polizei fahruntüchtig war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Nach mehr als zwölf Stunden Feierlaune sei es für eine 21-Jährige gegen 2.50 Uhr zuviel geworden. Sie brach zusammen und hatte einen Filmriss. Vorsorglich wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Prüm gebracht und untersucht. Hinweise auf K.-O.-Tropfen hätten sich nicht ergeben.

Für den letzten Einsatz in Schönecken habe gegen 4.30 Uhr ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gesorgt. Er fand sein Auto nicht mehr und hegte den Verdacht, es müsse ihm gestohlen worden sein. Dabei hatte er laut Polizei lediglich den bei Tageslicht ausgewählten Parkplatz in der Dunkelheit nicht mehr gefunden.