Luxemburg : Jugendliche greifen Frau an: Schwere Kopfverletzungen

Jugendliche greifen Frau an: Schwere Kopfverletzungen

Ettelbrück Eine Frau ist nach Angaben der luxemburgischen Polizei in Ettelbrück von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und am Kopf verletzt worden.

Die Polizei in Luxemburg sucht Zeugen eines Angriffs auf eine Frau in Ettelbrück am Donnerstagnachmittag, nördlich von Luxemburg-Stadt.