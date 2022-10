Polizei kontrolliert : Wegen Baustelle: Einbahnstraße beim Kordeler Bahnhof – wer sich nicht dran hält, muss 50 Euro zahlen

Kordel In Kordel wurde beim Bahnhof eine temporäre Einbahnstraße eingeführt. Wer in der falschen Richtung unterwegs ist, muss Strafe zahlen.

Wegen einer Baustelle in der Bahnhofstraße in Kordel wurden ein Teil der Ehranger Straße und der Bahnhofstraße zu einer temporären Einbahnstraße eingerichtet. Verkehrsteilnehmer aus Fahrtrichtung Ehrang oder Daufenbach dürfen die Ehranger Straße über den Bahnübergang in Richtung Kimmlingen wegen des Durchfahrverbots nicht mehr befahren.