Kordel Die Polizei Schweich sucht nach dem oder den Tätern, die in ein Gartenhaus in Kordel eingebrochen sind und unter anderem einen Rasenmäher stahlen.

Die Tat liegt bereits einige Tage zurück, sie wurde vermutlich im Zeitraum von Samstag, 8.Mai, 10 Uhr, bis Dienstag, 11. Mai, 15 Uhr, begangen: Die Unbekannten drangen in einer Schreberanlage in Kordel in das Gartenhaus ein. Das Haus befindet sich in der Nähe des Sportplatzes und des Radwegs.