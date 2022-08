Polizei : Ermittlungen zur Viezparty in Landscheid abgeschlossen: Warum acht Partygäste k.o. gingen

Ermittlungen zur Viezparty in Landscheid abgeschlossen: Warum acht Partygäste k.o. gingen

Landscheid Die Viezparty in Landscheid wurde im Juni wegen des Verdachts auf K.O.-Tropfen vorzeitig abgebrochen. Die Polizei hat nun ihre Ermittlungsergebnis sowie Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen präsentiert. Jetzt steht fest, warum acht Erwachsene, Jugendliche und Kinder in Landscheid k.o. gingen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Verbreitung möglicher K.o.-Tropfen auf der traditionellen Viezparty in Landscheid abgeschlossen. Das Ergebnis: Es gibt laut Polizeiangaben keine Hinweise auf K.O.-Tropfen, Betäubungsmittel oder andere Substanzen. „Bei den Betroffenen wurden jedoch sehr hohe Alkoholwerte gemessen“, erklären die Ermittler.

Bei der Viezparty am 26. Juni in Landscheid mussten acht Gäste, darunter auch Jugendliche und Kinder, medizinisch versorgt werden, sechs davon im Krankenhaus. Die Polizei hatte daraufhin wegen des Verdachts auf K.O.-Tropfen die Veranstaltung abgebrochen. Die Patienten würden „Anzeichen von Medikamenteneinwirkung aufweisen und es bestehe der Verdacht, dass ihnen diese auf der Party verabreicht wurden“, war ehemals in der ersten Polizeimeldung nach Abbruch der Veranstaltung zu lesen.