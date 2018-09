später lesen Polizei Kratzer am Auto: 1000 Euro Schaden Teilen

(red) Ein schwarzer Ford Transit ist am Montag zwischen 16 und 17.25 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Kurfürstenstraße 25 in Wittlich zerkratzt worden – und zwar auf der Fahrer- und Beifahrerseite sowie an der Motorhaube.