Mutwillig und zum wiederholten Mal wurde das bei den Birresborner Eishöhlen aufgestellte Gedenkkreuz beschädigt. Es wurde aus der Verankerung gehebelt. Ortsbürgermeister Gordon Schnieder bittet Zeugen, die etwas bemerkt haben, sich zu melden, um die Verursacher zu ermitteln.

Hinweise an die Gemeinde Birresborn unter Telefon 06594/921308 oder per E-Mail an buergermeister@birresborn.de