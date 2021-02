Kriminalität : Weniger Körperverletzungen wohl auch wegen Corona

Trier/Schweich Es geht insgesamt weniger brutal zu in der Stadt Trier und im Raum Schweich. Das ist ein Ergebnis der Kriminalitätsstatistiken der Polizeiinspektionen Trier und Schweich. Das ist nicht der einzige Bereich, in dem die Beamten 2020 seltener aktiv werden mussten als im Jahr davor.

Die Einschränkungen durch die Coronapandemie bedeuten jedoch nicht, dass es in allen Bereichen ruhiger zugeht. Drogen werden offensichtlich weiterhin auch dann genommen, wenn Konsumenten im Straßenverkehr unterwegs sind. So meldet die Schweicher Polizei 138 Fälle von Rauschgiftkriminalität. Das ist ein Anstieg von 28 gegenüber 2019. „Ermittlungsansätze werden überwiegend bei Verkehrskontrollen gewonnen, bei denen in der Drogenerkennung speziell ausgebildete Polizeibeamte zum Einsatz kommen“, heißt es in der Jahresbilanz der PI. Diese Kontrollen seien intensiviert worden. Die Aufklärungsquote im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau bei 93,5 Prozent.