Kripo ermittelt: Scheune nachts in Lieser abgebrannt​

(red) Zu einem Gebäudebrand kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gegen 3.30 Uhr geriet eine Scheune an der Hochstraße in Lieser in Brand. Die Brandursache ist noch unbekannt, allerdings entstand ein Gebäudeschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Lieser, Noviand und Kues konnte ein Vollbrand der Scheune verhindert werden. Zu Personenschäden oder einem Übergreifen auf andere Gebäude kam es nicht. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.