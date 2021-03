Feuer an LKW : Kripo fahndet mit Foto nach mutmaßlichen Brandstiftern

Eine Überwachungskamera einer Tankstelle in Trier-Euren hat diese Aufnahme von zwei Männern gemacht, die im Verdacht stehen, bei einem LKW Feuer gelegt zu haben. Foto: Polizei

Trier Die Kriminalpolizei Trier ermittelt wegen Brandstiftung an einem LKW, die von bisher unbekannten Tätern am 30. Oktober 2020 gegen 20.15 Uhr in Trierer Stadtteil Euren begangen worden sein soll.

Der LKW war seinerzeit auf einem Parkplatz neben der Tankstelle in der Eurener Straße abgestellt. Ein aufmerksamer Kunde der Tankstelle erkannte laut Polizei frühzeitig einen Feuerschein im Bereich des Radhauses des LKW. Der Kunde habe sogleich das Löschen des Brands eingeleitet und so verhinderte, dass das Feuer sich auf das gesamte Fahrzeug ausbreiteten konnte.

Die Polizei geht aufgrund der Gesamtumstände von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und hat nun Fotos zur Verfügung, die zwei junge Männer zeigen. Bei diesen dürfte es sich laut Ermittler mutmaßlich um die Brandstifter handeln.

Auf den Fotos aus Überwachungskameras der Tankstelle sind zwei jüngere Männer zu erkennen, die aufgrund ihres Verhalten und nach dem Abgleich von Zeugenaussagen als dringend tatverdächtig gelten.