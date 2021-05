Zwei Männer festgenommen : Kripo Trier klärt Enkeltrickserie auf

Bitburg/Prüm/Daun Die Polizei Trier hat in Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen zwei mutmaßliche Enkeltrickbetrüger gefasst. Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Unter anderem wird den Männern ein Betrugsversuch am 26. November 2020 im Hunsrück vorgeworfen. Aufmerksame Nachbarn verhinderten aber die per Telefon mit der Frau vereinbarte Übergabe des Schmuckes an den Täter. Zwei weitere Geschädigte in Kusel und Reichenbach übergaben am gleichen Tag insgesamt 40 000 Euro an die Betrüger.