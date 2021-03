Die Kriminalpolizei Trier bittet um Hinweise : Kripo Trier sucht Betrüger über Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“

Trier Ein besonders dreister Betrugsfall aus Trier wird in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ am Mittwoch, 10. März, um 20.15 Uhr im ZDF, dargestellt. Das teilte die Kripo Trier mit. Skrupellose Betrüger ergaunerten im Juni 2020 bei einer damals 87-Jährigen 50 000 Euro.

Ein angeblicher Polizeibeamter meldete sich laut Polizeimitteilung am 8. Juni 2020 bei der Frau, die in einem Trierer Seniorenheim lebt. Er berichtete von der Festnahme mehrerer ausländischer Täter nach einem Einbruch. Auf einem Zettel, den man bei den Tätern gefunden hätte, sei der Name der 87-jährigen Seniorin vermerkt gewesen. In den nächsten Tagen meldete sich der angebliche Polizist noch mehrmals telefonisch bei der Frau und veranlasste sie zum Abheben von 50 000 Euro von ihrem Konto. Schließlich übergab die überrumpelte Seniorin am 10. Juni einem Abholer eine Tüte mit dem Geld.