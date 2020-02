Kriminalität : Brandserie rundum Speicher - Polizei ermittelt Tatverdächtige

60 Heuballen standen im August bei Speicher in Flammen. Foto: TV/Agentur Siko

Speicher Ist die Brandserie im Speicherer Land bald aufgeklärt? Die Polizei hat am Mittwoch zwei Tatverdächtige vorübergehend festgenommen.

Seit August hat eine Serie von Bränden die Menschen in Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und den umliegenden Orten beunruhigt. Nun haben die Kriminalinspektion Wittlich und die Polizeiinspektion Bitburg zwei Tatverdächtige ermittelt, die im Verdacht stehen, die Brände im Bereich der Verbandsgemeinde Speicher gelegt zu haben. Am Mittwoch wurden nach Angaben der Polizei - mit von der Staatsanwaltschaft Trier beantragten Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Trier - die Wohnungen der beiden 24 Jahre und 26 Jahre alten Tatverdächtigen in Speicher durchsucht. Dabei fanden die Beamten mögliches Beweismaterial und Drogen (Haschisch, Amfetamin, Ecstasy). Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.