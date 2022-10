Brand : Feuer an Tankstelle in Kröv an der Mosel

Foto: TV/Agentur Siko

Ürzig Feueralarm an einer Tankstelle in Kröv am Montag: Mehrere Wehren rückten am Morgen dorthin aus. Was dort passiert ist:

Zu einem Feuer ist es am Montagmorgen gegen 10.25 Uhr auf einer Tankstelle in Kröv gekommen. Auf einer Tafel, an der die Preise für die Kraftstoffe angezeigt werden, war ein Feuer ausgebrochen. Da es sich hier um eine Tankstelle handelte, kamen gleich mehrere Wehren zum Einsatz. Die Feuerwehr hatte jedoch den Brand schnell unter Kontrolle.

Die Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Auch die Schadenshöhe dürfte nicht so hoch sein. Verletzt wurde niemand.