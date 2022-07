Zeugen gesucht : Mit Luftgewehr angeschossen: 13-Jähriger bei Radtour mit Großeltern verletzt

Kröv Ein Teenager macht mit seinen Großeltern eine Radtour in Kröv. Dann wird er plötzlich angeschossen und bricht zusammen. Was bisher zu dem Fall bekannt ist und wie es dem Jungen geht.

Ein 13-Jähriger ist laut Polizei gestern Abend gegen 18 Uhr auf seinem Fahrrad mit seinen Großeltern in der Kinheimer Straße in Kröv unterwegs gewesen. Während er an der Einmündung zur L 58 verkehrsbedingt wartete, traf ihn ein Geschoss aus einem Luftgewehr am Oberschenkel.