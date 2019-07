Brand : Küche in der Trierer Kaiserstraße brennt - Feuerwehr rettet Bewohnerin

Die Kaiserstraße in Trier blieb während der Lösch- und Rettungsarbeiten gesperrt. Foto: TV/Agentur Siko

Trier Küchenbrand in Trier: Die Feuerwehr Trier rückte an, und konnte am Freitagmorgen eine Frau aus ihrer völlig verqualmten Wohnung retten.

(red) In der Kaiserstraße in Trier kam es am Freitagmorgen gegen 8.04 Uhr zu einem Brand. Nach Informationen der Feuerwehr war das Feuer in der Küche ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Frau im Erdgeschoss am Fenster in der verqualmten Wohnung und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Sie wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Angaben zu Brandursache und Schadenshöhe gibt es noch nicht.

Während der Löscharbeiten blieb die Kaiserstrasse gesperrt.