Feuerwehr : Küchenbrand beim Kerzenschmelzen in betreutem Wohnheim Hermeskeil

Hermeskeil Am Samstagmorgen gegen 9.50 Uhr wurde die Feuerwehr in die Bahnhofstraße nach Hermeskeil zu einem gemeldeten Wohnungsbrand gerufen.

An der Einsatzstelle angekommen, erkundete die Polizei mit dem Zugführer Florian Kann des Löschzuges der Feuerwehr die Lage und konnte in einem betreuten Wohnheim im zweiten Obergeschoss eine starke Rauchentwicklung feststellen.

„Wir haben zunächst die Menschenrettung eingeleitet, wobei die betroffene Bewohnerin schon ihre Wohnung verlassen hat“, erklärt Florian Kann. Alle Bewohner des Hauses, auch eine ältere Dame mit einem Rollator aus dem ersten Obergeschoss, wurden vorsorglich evakuiert und in Sicherheit gebracht. „Unter Atemschutz ist folglich ein Trupp in die völlig verrauchte Wohnung und hat den Schmorbrand in der Küche schnell in den Griff bekommen“, sagt der Zugführer.