Kripo ermittelt : Küchenbrand in Burgen - Feuerwehr rückt mit 35 Einsatzkräften an

Burgen Wie es zu dem Feuer in Burgen kam, ist noch nicht bekannt. Ausgebrochen ist es am Samstag gegen 18 Uhr in der Küche eines Einfamilienhauses.