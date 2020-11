Blaulicht : Küchenbrand in Zerf

Foto: TV/Frank Göbel

Zerf Die Polizei Saarburg wurde wegen eines Küchenbrandes in der Trierer Straße in Zerf am Donnerstag, 5. November, alarmiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilt kam es dort vermutlich aufgrund eines defekten Haushaltsgerätes zu einem offenen Feuer im Küchenbereich des Anwesens.

Während der kurzen Abwesenheit der Wohnungsinhaberin geriet eine Fritteuse aus ungeklärter Ursache in Brand, wobei bereits die dortige Holzvertäfelung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nachdem die Wohnungsinhaberin in den Küchenbereich zurückkehrte und den entstehenden Brand bemerkte, warf sie geistesgegenwärtig Tücher über die Fritteuse, wodurch die Flammen erstickt wurde. Anschließend warf sie die Fritteuse in den Hof, so dass die Feuergefahr gebannt war.

Durch das beherzte Eingreifen der Dame konnte ein größeres Brandgeschehen verhindert werden, so dass die Einsatzkräfte des DRK Zerf, der Feuerwehr Zerf sowie der Polizei Saarburg nahezu unverrichteter Dinge abrücken konnten.