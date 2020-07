Büdesheim Im Wald von Büdesheim (Verbandsgemeinde Prüm) ist erneut Sondermüll illegal entsorgt worden. Diesmal waren es je zwei Gefriertruhen und Kühlschränke sowie ein Gefrierschrank.

Laut Ortsbürgermeister Walter Post waren „eigenartigerweise an allen Geräten die Kühlaggregate ordnungsgemäß ausgebaut worden“. Die Geräte dürften zwischen dem 20. und 27. Juni in einem Waldstück Am dritten Berg in Richtung Oos abgelegt worden sein.