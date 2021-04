Blaulicht : Schmorbrand in Supermarkt in Trier-Heiligkreuz

Schmorbrand in Supermarkt in Trier-Heiligkreuz

Trier Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Schmorbrand in Trier-Heiligkreuz ausgerückt. Verletzt wurde niemand.

Gegen 7 Uhr kam es am Dienstag zu einem Schmorbrand in einem Supermarkt in Trier-Heiligkreuz. Wie die Feuerwehr Trier mitteilt, kam es durch einen elektrischen Defekt an einer Kühltruhe zu diesem Vorfall. Die Anlage wurde aus dem Betrieb genommen, die Räumlichkeiten mussten lediglich gelüftet werden. Außer dem kaputten Gerät gibt es keinen größeren Schaden. Niemand wurde verletzt.