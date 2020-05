Kostenpflichtiger Inhalt: Blaulicht : Kuh flüchtet vor Schlachter und verwüstet Wohnhaus

Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Mülheim an der Mosel Eine vor dem Schlachter flüchtende Kuh hat in Mülheim an der Mosel ein Wohnhaus verwüstet. Wie kam es zu dem ungewöhnlichen Einsatz?

Kein alltäglicher Einsatz für die Feuerwehren: Am Montag, 18. Mai, gegen 06.20 Uhr ist der Polizei Bernkastel-Kues eine entlaufene Kuh in Mülheim an der Mosel gemeldet worden, die sich Zugang zum Wohnzimmer des besorgten Anrufers verschafft hat. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Vor Ort konnte ermittelt werden, dass sich die Kuh beim Entladen vom Gelände einer ortsansässigen Fleischerei befreien und in einen benachbarten Garten flüchten konnte. Vermutlich in Panik ist die Kuh dann durch die geschlossene Terrassentür in das Wohnhaus gelaufen und hat dort mehrere Wohnräume im Erdgeschoss verwüstet.

Die Bewohner konnten sich im Obergeschoss in Sicherheit bringen und kamen mit dem Schrecken davon. Die Kuh kann schließlich auf einer Weide am Ortsrand aufgefunden und durch Mitarbeiter der Fleischerei erlegt werden.