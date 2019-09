Polizei bittet um Hinweise : Banknoten auf Parkplatz in Speicher verloren – Finder meldet sich nicht

Banknoten auf Parkplatz in Speicher verloren – Finder meldet sich nicht

Speicher Ein Kunde verliert einen größere Summe Geld auf dem Parkplatz in Speicher. Es handelt sich um mehrere 500 Euro-Scheine.

Eine größere Summe Geld hat ein Kunde am Samstagnachmittag, 7. September, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Kapellenstraße in Speicher verloren, wie die Polizei heute mitteilt. Die Summe bestand aus mehreren 500 Euro-Scheinen. Das Geld wurde bislang noch nicht beim Verlierer oder bei den Fundämtern abgegeben.