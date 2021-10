Blaulicht : Kunden mit Waffe bedroht: Unbekannte überfallen Tankstelle in Luxemburg

Remerschen Zwei Räuber haben in Luxemburg eine Tankstelle überfallen. Sie betraten den Verkaufsraum in der Nacht zum Freitag und erbeuteten Geld.

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag eine Tankstelle in Luxemburg überfallen. Der Überfall ereignete sich in Remerschen. Die Gemeinde liegt in der Nähe des Grenzübergangs bei Schengen.