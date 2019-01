(red) Eine Kundin soll nach Angaben der Polizei bei ihrem Einkauf im Discounter Aldi in Gerolstein von einem Unbekannten bestohlen worden sein. Dort soll ihr während des Einkaufs eine Umhängetasche, die sie am Einkaufswagen befestigt habe, samt Geldbörse gestohlen worden sein.

Die Frau soll in Begleitung ihrer Familie in dem Geschäft gewesen sein. Die Polizei erklärt: Die graue Tasche wurde später durch einen Kunden außerhalb des Marktes bei den Einkaufswagen aufgefunden und beim Marktleiter abgegeben. Hieraus fehlte eine dunkelbraune Damengeldbörse. Sollte es Zeugen des Vorfalles geben, so werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Gerolstein, Telefon 06591/95260, oder bei der Polizei in Daun, Telefon 06592/96260, zu melden.