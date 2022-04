Kriminalität : Gäste stehlen Gemälde aus Trierer Gaststätte

Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier In der Nacht ereignete sich in einem Trierer Pub ein Kunstdiebstahl. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Was bisher bekannt ist.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.50 Uhr ein Gemälde aus dem „Old Fashioned“ gestohlen. Das Gemälde ist 2,50 Meter mal 1 Meter groß.

Dieses von uns gemalte Bild wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0:30 aus der Bar entwendet(24.04.22) Weitere... Posted by Old Fashioned on Sunday, April 24, 2022