Einsatz am Morgen : Kunststoffteil löst Feuerwehreinsatz in Trier aus

Kunststoffteil löst Feuerwehreinsatz in Trier aus

Einsatz am Morgen

Trier Das Kunststoffteil lag auf einer angeschalteten Herdplatte. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet,

Zu einem Einsatz in der Kloschinskystraße im Maximinviertel in Trier-Nord ist die Feuerwehr am Mittwochmorgen gegen 7.17 Uhr alarmiert worden.