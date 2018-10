später lesen Polizei Kupferkabel-Klau auf der Baustelle Teilen

Größere Mengen von Kupferkabel sind am Freitag zwischen 21.30 und 22.30 Uhr von der Baustelle in der Kölner Straße in Hallschlag gestohlen worden. Laut Polizei wurde außerdem der neu angelegte Bordstein, vermutlich durch die Transportfahrzeuge der Täter, beschädigt.