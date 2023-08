Vorfall in Daun „Voll auf die Zwölf geschlagen“: Mann prahlt bei der Polizei

Zwei Männer hatten am Freitag gegen 1 Uhr Nachts eine körperliche Auseinandersetzung. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Prügelei soll demnach in der Rinderstraße in Daun-Pützborn passiert sein. Ein 36-jähriger Mann bekam dabei laut Polizei einen Schlag auf die Nase und ging zu Boden. Der andere Mann soll sich daraufhin vom Tatort entfernt haben.