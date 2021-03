Fall für die Polizei : Fremde Frau im Bett - Kurioser Damenbesuch in Trierer Wohnung

Wie auf unserem Symbolbild angedeutet (die Namen sind zufällig gewählt), klingelte eine junge Frau an einer Wohnungstür in Trier - und marschierte laut Polizei schnurstracks ins Schlafzimmer. Foto: dpa/Philipp Brandstädter

Trier Was tun, wenn plötzlich eine unbekannte junge Frau an der Wohnungstür klingelt, ins Schlafzimmer geht und sich dort ins Bett legt? Wie der betroffene Bewohner in Trier-Nord laut Polizei auf den kuriosen Besuch reagierte.

Es klingelt an der Haustür. Der Bewohner öffnet die Tür und sieht sich einer jungen Dame gegenüber, die ohne große Worte die Wohnung betritt, sich zielstrebig ins Schlafzimmer begibt und es sich schließlich im fremden Bett gemütlich macht ...

Was erst einmal wie ein Traum eines pubertierenden Jugendlichen klingt, wurde für einen Hausbewohner im Trierer Norden laut Polizei am Donnerstag tatsächlich Realität. „Der Haken an der Sache war nur, dass der spontane Damenbesuch nicht dem Austausch von Nettigkeiten dienen sollte“, teilt ein Polizeisprecher mit.

Die junge Frau sei so betrunken gewesen, dass sie komplett die Orientierung verloren hatte und ihr der Kopf nicht nach Zärtlichkeiten gestanden habe. Freundliche Versuche, den ungebetenen weiblichen Gast wieder aus dem Bett herauszubekommen, seien nicht von Erfolg gekrönt gewesen.

Der Hausbewohner griff schließlich zum Telefon und informierte die Polizei über seine kuriose (Not-)Situation. Die Beamten eilten zu Hilfe, geleiteten die junge Frau nach draußen und stellten so die gewohnten häuslichen Verhältnisse wieder her.